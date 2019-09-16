تضارب داخل اتحاد الكرة.. أسهم إيهاب جلال تتراجع وحسام حسن يقترب بقوة

شهدت الساعات القليلة الماضية جدلا داخل أروقة اتحاد الكرة المصري، بسبب اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول خلال الفترة المقبلة.



وتعيش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة المصري حالة من الارتباك في اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، فبعدما كانت أسهم إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري، مرتفعة للغاية، وهو الأقرب لتولي المهمة الفنية لمنتخب الفراعنة، تبدل هذا الحال داخل اتحاد الكرة.



وأكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري، أن إيهاب جلال سيستمر مع الفريق البورسعيدي ولن يرحل إلى تدريب منتخب الفراعنة، وأن اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لم تتواصل مع إدارة المصري من أجل تولي إيهاب جلال تدريب منتخب مصر خلال الفترة الماضية.



وتبدل الحال داخل أروقة اتحاد الكرة، وبات حسام حسن، المدير الفني لسموحة السكندري، هو الأقرب حاليا لتولي منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خاصة وأن إدارة اتحاد الكرة ترى أن المنتخب بحاجة لمدرب مثل حسام حسن، بينما تراجعت أسهم إيهاب جلال من حسابات لجنة إدارة اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة الماضية.