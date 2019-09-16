الإسماعيلي يستعد لانطلاق الدوري بالفوز على الساحل السعودي

فاز الإسماعيلى على منافسه الساحل السعودى بأربعة أهداف دون رد فى الودية التى جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد الإسماعيلية، ضمن تحضيرات الفريق لبدء مشواره المحلى.



ويحل الدراويش ضيفا على الجونة السبت المقبل باستاد الأخير فى الجولة الافتتاحية من منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى.



رباعية الدراويش سجلها كل من بنسون شيلونجو هدفين وعماد حمدى وأحمد فتحى “كاستيلو” هدف .



بدأ الفريق بتشكيل ضم حارس المرمى .. محمد مجدى.

خط الدفاع .. أحمد أيمن ، محمد هاشم ، محمد عمار ، أحمد فتحى “كماتشو”.

خط الوسط .. عماد حمدى ، محمد مخلوف ، محمد صادق، مدحت فقوسة.

خط الهجوم .. بيكيتى سيلفا ،بنسون شيلونجو.



قبل أن يشارك كل من محمود عبد المنصف حارس المرمى وحازم مرسى وخليل حجى نيمار ومصطفى فارس وأحمد فتحى كاستيلو من مقاعد البدلاء.