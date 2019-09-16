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مرأة

بفستان مبهر.. نوال الزغبي تبرز قوامها المتناسق

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 08:44 م
صدى البلد
ريهام قدري
نشرت الفنانة نوال الزغبي علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات صورة لها جديدة بإطلالة أنيقة جدا.

وظهرت نوال بفستان سيموني مائل على البينك بستايل انيق تشبه الأميرات حيث تميز الفستان بشياكة وجمال قماشة المطرز من نفس اللون بشكل مبهر، واعتمدت نوال مجوهرات باللون السيلفر مما زاد إطلالاتها أناقة.

وكان مكياج نوال الزغبي بالصورة طبيعي وهادئ جدا مما جعلها متألقة وتنال اعجاب الجمهور، كما اعتمدت نوال تسريحة بسيطة ومعتاد.



#nawalelzoghbi #wedding #paris #kedabye #tunis #beirut Dress by @labourjoisie Jewelry by @antoinehakimjewellery Hair by @eliefattal salon @victorkeyrouz
A post shared by Nawal El Zoghby - نوال الزغبي (@nawalelzoghbi) on Sep 16, 2019 at 9:04am PDT

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بفستان مبهر.. نوال الزغبي تبرز قوامها المتناسق

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