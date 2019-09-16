أهالى شبرا الخيمة يشكون من الباعة الجائلين

أرسل محمد حمدى أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها انتشار الباعة الجائلين بحى شبرا الخيمة.



أوضح حسام علي، أن منطقة شبرا الخيمة أمام محطة مترو شبرا الخيمة وموقف الميكروباص تعانى من زحام الباعة الجائلين وتعطيلهم حركة المرور، ما يفسد المظهر الحضاري.



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