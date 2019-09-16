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بين الناس

أهالى شبرا الخيمة يشكون من الباعة الجائلين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:01 م
باعة جائلين
باعة جائلين
كريم ناصر
أرسل محمد حمدى أحد قرّاء موقع "صدى البلد" الإخباري، شكوى عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها انتشار الباعة الجائلين بحى شبرا الخيمة.

أوضح حسام علي، أن منطقة شبرا الخيمة أمام محطة مترو شبرا الخيمة وموقف الميكروباص تعانى من زحام الباعة الجائلين وتعطيلهم حركة المرور، ما يفسد المظهر الحضاري.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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