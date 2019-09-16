توقف عن تناوله فورا.. اللانشون يصيب بـ 4 أمراض خطيرة.. تعرف على طرق الوقاية

يعتبر اللانشون أحد الأطعمة التي يتناولها الأطفال بكثرة أيام المدارس لأنه أحد أنواع الساندوتشات التي يعشقها الكثير.



وحذرت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء من تناول اللحوم المصطنعة ويعتبر اللانشون إحدى مشتقاتها.



وقالت شيرين زكي إن سبب خطورة هذه اللحوم يرجع إلى أنها يتم فرمها مع كمية عالية من الدهون، وبقايا اللحوم وأحيانا في بعض المصانع غير مرخصة يتم فرم اللحوم منتهية الصلاحية والأحشاء والجلود والسقط ، وحرر الأطباء البيطريون العديد من المحاضر لتلك المصانع بعد ضبطيات صادمة بها شملت لحوم الحمير كما حدث في ضبطية قرية شنباري بأوسيم بالجيزة وكان لي شرف تحرير محضرها.



وترتفع درجة مخاطر الإصابة بسرطاني الأمعاء والمعدة عند تناول هذه اللحوم باستمرار وبشكل مفرط ومكثف إلى جانب خطرها على القلب ومرضى السكري والحوامل بسبب ارتفاع نسبة الملح ، والدهون الزائدة في هذه النوعية من المنتجات .



ويمتد خطر تلك اللحوم الى طريقة تحضيرها ، حيث يضاف لهذه اللحوم المصنعة مادة نترات الصوديوم التي تستخدم كمادة حافظة تمنع نمو البكتيريا ، ولإضفاء اللون الأحمر الذي تفقده تلك اللحوم أثناء مراحل التصنيع وتحويلها إلى اللون الرمادي وتعطيها المظهر الطازج الجذاب.



وتعتبر نترات الصوديوم عنصرا مضرًا للجسم، إذ إنها تتحول داخل جسم الإنسان إلى مادة النتيروزامين والتي ترفع من مخاطر الإصابة بالسرطان، خاصة سرطان المعدة والأمعاء والمستقيم والبنكرياس .



يشمل الخطر طريقة طهي اللحوم المصنعة ، فالقلي والشوي المباشر على النار يزيد من تحول مادة النترات إلى النيتروزامين الضارة.



وشملت التوصيات الغذائية الصحية العالمية تناول اللحوم الحمراء بحد أقصى حصة يوميًا بمعدل 100 جرام من اللحم قليل أو متوسط الدهن أو بمعدل حصتين في اليوم لـ 3 أيام في الأسبوع كحد أقصى .



وينصح بتقليل كمية اللحوم المصنعة ضمن هذه الحدود، وعدم تناول الكورندبيف أو البرجر أو السجق أكثر من مرة واحدة فقط إسبوعيًا.





كيفية الوقاية من مخاطر اللحوم المصنعة :

- شراؤها من أماكن وعلامات تجارية موثوق منها ، والابتعاد عن المنتجات المجهولة ، والعروض البراقة على تلك المنتجات التي تشمل تخفيض سعرها .



_ عدم الإفراط في تناولها والاكتفاء بمرة واحدة فقط أسبوعيًا.



– يجب قراءة مكونات اللحوم المصنعة والابتعاد عن شراء المنتجات المعلبة والمصنعة التي تحتوي على مواد حافظة مثل نترات الصوديوم ، وأحادي جلوتامات الصوديوم .



– تناول الأطعمة واللحوم الطازجة بدلا من اللحوم المصنعة.



– تناول كميات كبيرة من الفاكهة والخضروات الطازجة الغنية بفيتامين سي ، لقدرته على منع تكون مادة النيتروزامين المسببة للسرطان، كما يعمل على حماية الجسم من الآثار الصحية الخطيرة لها .



_ إعداد تلك المصنعات في المنزل ، ولنا لقاءات اخرى بمشيئة الله هنا على الجروب لنتعرف سويا على طرق تصنيعها في المنزل بدون تلك الإصابات الضارة.



_ وبالنسبة للحوم الحمراء يجب أن يُقدم معها غذاء صحي كالخضروات ، وطبق سلطة خضراء ، وألا يزيد وزن شريحة اللحم عن 100 أو 120 جرام.