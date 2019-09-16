الجنود الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في انتخابات الكنيست



وتخوض الانتخابات تسع وعشرون قائمة، علما بأن الانتخابات الأخيرة خاضتها أربعون قائمة.



ويفرض الجيش الإسرائيلي ابتداء من منتصف الليلة وحتى منتصف ليلة الثلاثاء - الأربعاء طوقا أمنيا شاملا على الضفة الغربية ويغلق المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة، ولن تسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل إلا في الحالات الإنسانية والطبية والاستثنائية فقط، وشريطة مصادقة منسق الاعمال في المناطق على ذلك.



وتنشر الشرطة الإسرائيلية نحو تسعة عشر ألفا من أفرادها في مراكز الاقتراع غدا، للحفاظ على النظام العام خلال الانتخابات للكنيست. كما سينتشر في هذه المراكز الالاف من الحراس المدنيين.





وقال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان إن احدى المهام التي سيكلف بها افراد الشرطة هي منع حدوث أعمال تزوير، وذلك من خلال تزويدهم بكاميرات مراقبة.

أدلى مجندو الجيش الإسرائيلي بأصواتهم، على مدى 3 أيام، في صناديق الاقتراع الموجودة في القواعد العسكرية والمواقع بمختلف أرجاء إسرائيل.وذكر موقع والا العبري أن صناديق الاقتراع فتحت مطلع السبت الماضي، حيث أدلى الجنود بأصواتهم في 656 صندوق اقتراع.وأشار الموقع إلى أن هناك صندوق اقتراع في بريطانيا، حيث يجري الجيش الاسرائيلي مناورات عسكرية مشتركة مع نظيره البريطاني.وتنطلق، غدا الثلاثاء انتخابات الكنيست الثانية والعشرين. وستفتَح مراكز الاقتراع أبوابها الساعة السابعة صباحا، على أن تستمر عملية التصويت حتى العاشرة ليلا.ويبلغ عدد أصحاب حق الاقتراع حوالي ستة ملايين وثلاثمائة وأربعة وتسعين الفا، فيما يبلغ عدد صناديق الاقتراع في أنحاء البلاد احد عشر الفا ومائة وثلاثة وستين.