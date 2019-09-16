مرزوق الغانم: الكويت تنظر إلى مصر على أنها قلب العالم العربي



وأشاد السيسي بمتانة وقوة العلاقات المصرية - الكويتية، وما تتميز به من خصوصية، مؤكدًا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.



وأكد عمق العلاقات الاخوية التاريخية بين مصر والكويت، وأهمية التنسيق والتعاون المستمر بينهما، والذي تم تعزيزه وتأكيده أخيرًا خلال زيارته الى الكويت أواخر الشهر الماضي.



من جانبه أكد الغانم خلال اللقاء خصوصية العلاقات الاستثنائية بين البلدين، مشددا على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.



وثمن الغانم دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدما بالعمل العربي المشترك.





وحضر اللقاء رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبدالعال، وسفير الكويت لدى مصر محمد الذويخ.

أكد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أن الكويت، وعلى رأسها الأمير الشيخ صباح الاحمد، تنظر إلى مصر على أنها قلب العالم العربي، ودولة ذات بعد مركزي سياسى واستراتيجي وفق منظور السياسة الخارجية الكويتية.والتقى الغانم، خلال زيارته الرسمية إلى مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، حيث نقل في مستهل اللقاء تحيات الأمير وتمنياته للرئيس السيسي ولمصر بدوام التقدم والنجاح، فيما حمله الرئيس السيسي تحياته وتقديره للأمير وتمنياته القلبية له بموفور الصحة والعافية، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وعددًا من الموضوعات المهمة إقليميا ودوليا، حيث جدد الرئيس المصري، التأكيد على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به الكويت وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.