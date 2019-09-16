ياسر رزق يكشف سر انتشار الأكاذيب والشائعات مؤخرا ..فيديو

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يكون الخصم والعدو من الداخل وهذا العدو متحالف مع رؤوس من الخارج معززة بآلة إعلامية شديدة القوة من تركيا وقطر.





وأضاف الكاتب الصحفي ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "هناك محاولة لتغيير وتزييف الحقائق في مصر وتستند إلى حملة منظمة من الأكاذيب والشائعات".





وتابع الكاتب الصحفي ياسر رزق "حملة الأكاذيب والشائعات الهدف منها عدم الثقة في الرئيس السيسي والقوات المسلحة وتستهدف إصابة الرئيس السيسي بالإحباط تجاه بعض القوى المناصرة له".



