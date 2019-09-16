مكنتش بعرف آكل .. هيثم شاكر يروي تفاصيل مؤلمة عن مرضه بالسرطان.. فيديو

روى الفنان هيثم شاكر تفاصيل مرضه، قائلا: "منذ 9 سنوات اكتشفت إصابتي بورم في القولون، ومكنتش حابب أصعب على حد أو حد يبص لي بنظرة شفقة".
وأضاف هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" سافرت إلى الخارج وبدأت رحلة العلاج وتعرضت لمضاعفات في معدتي ومكنتش بقدر أكل وده سبب فقداني الكبير للوزن".
وتابع هيثم شاكر:" كنت بتعالج لفترة طويلة ومكنش حد يعرف، وتلقيت العلاج لمدة 9 سنوات وشفيت من ورم القولون، ولكن معدتي بها بعض المشاكل وما تعرضت له اختبار من الله سبحانه وتعالى".
وأكمل هيثم شاكر:" راضي بأي حاجة تحصل في حياتي ويمكن ربنا عايزني أقرب منه بشكل أكبر، وبعد علمي بالورم تأثرت نفسيا وافتكرت أنها نهاية العالم، ولكنى حولت اليأس إلى عزيمة".
وأضاف هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" سافرت إلى الخارج وبدأت رحلة العلاج وتعرضت لمضاعفات في معدتي ومكنتش بقدر أكل وده سبب فقداني الكبير للوزن".
وتابع هيثم شاكر:" كنت بتعالج لفترة طويلة ومكنش حد يعرف، وتلقيت العلاج لمدة 9 سنوات وشفيت من ورم القولون، ولكن معدتي بها بعض المشاكل وما تعرضت له اختبار من الله سبحانه وتعالى".
وأكمل هيثم شاكر:" راضي بأي حاجة تحصل في حياتي ويمكن ربنا عايزني أقرب منه بشكل أكبر، وبعد علمي بالورم تأثرت نفسيا وافتكرت أنها نهاية العالم، ولكنى حولت اليأس إلى عزيمة".