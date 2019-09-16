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توك شو

مكنتش بعرف آكل .. هيثم شاكر يروي تفاصيل مؤلمة عن مرضه بالسرطان.. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:33 م
هيثم شاكر
هيثم شاكر
هاني حسين
روى الفنان هيثم شاكر تفاصيل مرضه، قائلا: "منذ 9 سنوات اكتشفت إصابتي بورم في القولون، ومكنتش حابب أصعب على حد أو حد يبص لي بنظرة شفقة".

وأضاف هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" سافرت إلى الخارج وبدأت رحلة العلاج وتعرضت لمضاعفات في معدتي ومكنتش بقدر أكل وده سبب فقداني الكبير للوزن".

وتابع هيثم شاكر:" كنت بتعالج لفترة طويلة ومكنش حد يعرف، وتلقيت العلاج لمدة 9 سنوات وشفيت من ورم القولون، ولكن معدتي بها بعض المشاكل وما تعرضت له اختبار من الله سبحانه وتعالى".

وأكمل هيثم شاكر:" راضي بأي حاجة تحصل في حياتي ويمكن ربنا عايزني أقرب منه بشكل أكبر، وبعد علمي بالورم تأثرت نفسيا وافتكرت أنها نهاية العالم، ولكنى حولت اليأس إلى عزيمة".

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