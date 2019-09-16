مكنتش بعرف آكل .. هيثم شاكر يروي تفاصيل مؤلمة عن مرضه بالسرطان.. فيديو

روى الفنان هيثم شاكر تفاصيل مرضه، قائلا: "منذ 9 سنوات اكتشفت إصابتي بورم في القولون، ومكنتش حابب أصعب على حد أو حد يبص لي بنظرة شفقة".



وأضاف هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، :" سافرت إلى الخارج وبدأت رحلة العلاج وتعرضت لمضاعفات في معدتي ومكنتش بقدر أكل وده سبب فقداني الكبير للوزن".



وتابع هيثم شاكر:" كنت بتعالج لفترة طويلة ومكنش حد يعرف، وتلقيت العلاج لمدة 9 سنوات وشفيت من ورم القولون، ولكن معدتي بها بعض المشاكل وما تعرضت له اختبار من الله سبحانه وتعالى".



وأكمل هيثم شاكر:" راضي بأي حاجة تحصل في حياتي ويمكن ربنا عايزني أقرب منه بشكل أكبر، وبعد علمي بالورم تأثرت نفسيا وافتكرت أنها نهاية العالم، ولكنى حولت اليأس إلى عزيمة".

