اخبار البرلمان.. اقتصادية النواب: استبعاد من يتقاضى معاشا 6000 جنيه من دعم التموين لهذا السبب.. وحالة واحدة تحرم أصحاب المعاشات من دعم التموين .. تعرف عليها

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