اخبار البرلمان.. اقتصادية النواب: استبعاد من يتقاضى معاشا 6000 جنيه من دعم التموين لهذا السبب.. وحالة واحدة تحرم أصحاب المعاشات من دعم التموين .. تعرف عليها

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاثنين 16 سبتمبر.
حالة واحدة تحرم أصحاب المعاشات من دعم التموين .. تعرف عليها
علق النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على إعلان وزارة التموين عن تطبيق محددات جديدة لاستبعاد غير المستحقين للدعم فور الانتهاء من فحص التظلمات على محددات المرحلة المقبلة التي وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية.
اقتصادية النواب: استبعاد من يتقاضى معاشا 6000 جنيه من دعم التموين لهذا السبب
علق النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن إعلان وزارة التموين عن تطبيق محددات جديدة لاستبعاد غير المستحقين للدعم فور الانتهاء من فحص التظلمات على محددات المرحلة المقبلة التي وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية.
برلماني: مصر تجاوزت مشاكلها الاقتصادية
أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي عن استهداف مصر تحقيق نسبة نمو قدرها 8% خلال عام 2021، يؤكد تجاوز الوطن للعقبات والمشاكل الاقتصادية بعد تعاطي الاقتصاد الوطني مع روشتة الاصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح شديد خلال السنوات الماضية.
رئيس طاقة البرلمان: نحتاج إعلاما قادرا على التعامل مع حروب الجيل الرابع
أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الحديث الواضح والصريح من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصرى العظيم بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية خلال مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة لاقى اهتماما كبيرا وواسع النطاق من جميع المصريين لانه نابع من قلب الرئيس السيسى الى شعبه ، مشيرا إلى أن شعبية الرئيس السيسى تحظى باحترام وتقدير كبيرين لدى جموع المصريين فالرئيس السيسى له مكانة وشعبية كبيرة فى قلوب وعقول كل المصريين.
بشرى سارة.. انخفاض أسعار الدواء بعد تراجع الدولار
أعلن النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة لـ وزيرة الصحة؛ لإعادة تقييم أسعار الدواء؛ وذلك حتى تتماشى مع سعر الدولار حاليًا.
140 جنيها سنويا من إيجار 5 منازل .. برلمانية تروي معاناة الملاك بسبب قانون الإيجار القديم
يظل قانون الايجار القديم حديث الوسط التشريعي، والصدام المستمر بين المالك والمستأجر، وما لبث القانون وتقدم خطوة للأمام، إلا وتراجع ثانية، دون أن يتم تعديله، ليبقى الحال على ما هو عليه.
برلماني يطالب بتقليل الرسوم على الصناعات المحلية
علق النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، على قرار الحكومة بإطلاق برنامج لدعم الصادرات، مشيرًا إلى أن القرار مهم جدًا لسد العجز في الميزان التجاري، إلى جانب توفير العملة الصعبة.
الكومي: المحاولات الإرهابية لزعزعة ثقة المصريين في القيادة السياسية مصيرها الفشل الذريع
قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الشعب المصري كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بجميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا وأنه يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن محاولات نشر الشائعات لزعزعة ثقه المواطنين في القيادة السياسية مصيرها الفشل الذريع.
عبد العال يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي
استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الاثنين مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ، بحضور السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب وسليمان وهدان وكيل المجلس، والمستشار أحمد المهدى نائب الأمين العام لمجلس النواب، وسفير دولة الكويت لدى مصر.
حالة واحدة تحرم أصحاب المعاشات من دعم التموين .. تعرف عليها
علق النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على إعلان وزارة التموين عن تطبيق محددات جديدة لاستبعاد غير المستحقين للدعم فور الانتهاء من فحص التظلمات على محددات المرحلة المقبلة التي وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية.
اقتصادية النواب: استبعاد من يتقاضى معاشا 6000 جنيه من دعم التموين لهذا السبب
علق النائب محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن إعلان وزارة التموين عن تطبيق محددات جديدة لاستبعاد غير المستحقين للدعم فور الانتهاء من فحص التظلمات على محددات المرحلة المقبلة التي وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية.
برلماني: مصر تجاوزت مشاكلها الاقتصادية
أكد النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، أن تصريحات رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي عن استهداف مصر تحقيق نسبة نمو قدرها 8% خلال عام 2021، يؤكد تجاوز الوطن للعقبات والمشاكل الاقتصادية بعد تعاطي الاقتصاد الوطني مع روشتة الاصلاح الاقتصادي والمالي بنجاح شديد خلال السنوات الماضية.
رئيس طاقة البرلمان: نحتاج إعلاما قادرا على التعامل مع حروب الجيل الرابع
أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن الحديث الواضح والصريح من الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصرى العظيم بمختلف اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية خلال مؤتمر الشباب في نسخته الثامنة لاقى اهتماما كبيرا وواسع النطاق من جميع المصريين لانه نابع من قلب الرئيس السيسى الى شعبه ، مشيرا إلى أن شعبية الرئيس السيسى تحظى باحترام وتقدير كبيرين لدى جموع المصريين فالرئيس السيسى له مكانة وشعبية كبيرة فى قلوب وعقول كل المصريين.
بشرى سارة.. انخفاض أسعار الدواء بعد تراجع الدولار
أعلن النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة لـ وزيرة الصحة؛ لإعادة تقييم أسعار الدواء؛ وذلك حتى تتماشى مع سعر الدولار حاليًا.
140 جنيها سنويا من إيجار 5 منازل .. برلمانية تروي معاناة الملاك بسبب قانون الإيجار القديم
يظل قانون الايجار القديم حديث الوسط التشريعي، والصدام المستمر بين المالك والمستأجر، وما لبث القانون وتقدم خطوة للأمام، إلا وتراجع ثانية، دون أن يتم تعديله، ليبقى الحال على ما هو عليه.
برلماني يطالب بتقليل الرسوم على الصناعات المحلية
علق النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، على قرار الحكومة بإطلاق برنامج لدعم الصادرات، مشيرًا إلى أن القرار مهم جدًا لسد العجز في الميزان التجاري، إلى جانب توفير العملة الصعبة.
الكومي: المحاولات الإرهابية لزعزعة ثقة المصريين في القيادة السياسية مصيرها الفشل الذريع
قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الشعب المصري كله أصبح على وعي وإدراك كاملين بجميع التحديات والمخاطر والمؤامرات التي تواجه مصر داخليا وخارجيا وأنه يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن محاولات نشر الشائعات لزعزعة ثقه المواطنين في القيادة السياسية مصيرها الفشل الذريع.
عبد العال يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي
استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم الاثنين مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي ، بحضور السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب وسليمان وهدان وكيل المجلس، والمستشار أحمد المهدى نائب الأمين العام لمجلس النواب، وسفير دولة الكويت لدى مصر.