طبيب نفسي يكشف أسهل الخطوات لبلوغ الأهداف المنشودة.. فيديو

أكد الدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والطب النفسي، أن الرغبة في تحقيق الهدف والثقة في النفس تمثل مصدر السعادة للإنسان.



وقال محمد هاني، في مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر فضائية "ten" اليوم، الثلاثاء، إن هناك عددا من الخطوات التي من الممكن أن يسير عليها المرء لبلوغ هدفه بسهولة، من بينها؛ وجود الرغبة في إصلاح الذات وعلاج قصور الشخصية وتحسين الإمكانيات.



وأضاف محمد هاني أن ثقة المرء في نفسه من شأنها مساعدته بشكل كبير في تحقيق هدفه وذاته.



وأشار محمد هاني إلى أن المساندة والدعم والثقة من الأشخاص الإيجابيين تساعد المرء على الوصول إلى هدفه وتحقيق ذاته، فضلًا عن ضرورة عدم الاستسلام، حيث إن هناك الكثير من العقبات التي من الممكن أن تواجه الإنسان خلال رحلته لتحقيق هدفه.