احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور

تعتبر البطاطس من الأطعمة التي لا يستغني عنها أي منزل، وتقدم شيرين زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين، بعض التحذيرات قبل شراء البطاطس، خصوصا أن كثيرا منها يصبح معرضا للإصابة بالأمراض البكتيرية التي تجعلها غير صالحة للاستخدام.





وعرضت شيرين زكي 5 حالات تكون فيها البطاطس غير صالحة للاستخدام وهي:

١- الجرب العاديالمسبب المرضي: بكتيريا streptomycesالأعراض: تظهر على الدرنات في شكل تقرحات بنية اللون في مستوى سطح الدرنة أو في مستوى أعلى لسطح الدرنة الصلاحية. للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.٢- الساق السوداءالمسبب المرضي:بكتيريا carotovor subsp atroseptica erwiniaالأعراض: عفن طري داخل للدرنات يبدأ من طرف الدرنة تصبح الأنسجة لينة إسفنجية تتطور الإصابة بعد ذلك إلى عفن لزج مخاطي ذي رائحة كريهةالصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام٣- العفن البنيالمسبب المرضي: بكتيريا ralstonia solanacearumالأعراض: وجود لون بني محمر في شكل دائري على الأنسجة تظهر عند قطع الدرنة ويتطور إلى اللون البني وقد تخرج إفرازات من العيون على الدرنة.الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.٤- العفن الحلقيالمسبب المرضي: بكتيرياclavibacter michiganensis subsp. sepedonicusالأعراض: تظهر الأعراض على الدرنات في صورة تلون الأوعية الحلقية بلون بني يتحول إلى عفن طري ويظهر عند قطع الدرنة بالعرض، وعند الضغط على الدرنة تخرج إفرازات بكتيرية ذات لون أبيض مصفر، وشدة الإصابة قد تسبب تشققات على سطح الدرنة.الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.ثانيا: الأمراض الفطرية في البطاطس١- مرض النقطة السوداءالمسبب المرضي: فطر Colletotrichum coccodesالأعراض: تظهر الأعراض على الدرنات في صورة بقع بنية خضراء.الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.٢- العفن الجافمن الأمراض الفطرية التى تصيب درنات البطاطس أثناء التخزينالمسبب المرضي : فطر Fusarium sp.الأعراض: ظهور بداية أعراض العفن الجاف على شكل مناطق منخفضة على السطح الخارجي للدرنة، وبتطور الإصابة تتجعد القشرة الخارجية للدرنة ويحدث موت للأنسجة أسفل هذه المنطقة.وتظهر الأعراض على الأجزاء الداخلية للدرنة وتكون على هيئة منطقة متقرحة ذات لون أسود داكن أو بني، هذه الأجزاء غالبا ما تجف وتنفصل عن باقي الدرنة بخط واضح.الفطر المسبب يدخل إلى الدرنة ويسبب حدوث التعفن فى منتصف الدرنة وتظهر هذة المنطقة المصابة على شكل تجويف، وهذه التجاويف غالبا تغطى بالفطر بألوان مختلفة صفراء أو بنفسجية.الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.٣- الندوة المبكرةالمسبب المرضي: فطر Alteraria solaniالأعراض: تكون بقعا مستديرة سوداء اللون تكون غائرة ذات حافة محددة ثم تتعمق الإصابة وتصيب الأنسجة الداخلية للدرنة التى سرعان ما تتحول إلى اللون البنى غالبا ما يحيط بها حافة صفراء اللون.الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.٤- الندوة المتأخرةالمسبب المرضى: فطر Phytophthora infestansالأعراض: تظهر على شكل بقع بنية جافة سطحية وتصبح غائرة بتقدم المرض وتصبح الأنسجة تحت القشرة محببة ذات لون بني نحاسي.عند تخزين الدرنات تحت ظروف غير مناسبة تتطور الإصاة مع طول فترة التخزين وتصبح غائرة وجافة.بقع الإصابة غالبًا تصبح عرضة للإصابة بالبكتيريا والفطريات المترممة، مما يسبب تعفنا داخليا للدرنات.الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.٥- التقرح الريزكتونىالمسبب المرضي: فطر Rhizoctonia Solaniالأعراض: تظهر على الدرنة تقرحات مميزة للمرض.تتكون قشور سوداء اللون فى كتل صلبة على سطح الدرنة، وهذه عبارة عن الأجسام الساكنة أو الأجسام الحجرية للفطر الممرض، وهذه الأجسام الحجرية غير منتظمة الشكل وعلى الرغم من ذلك فهى لا تسبب ضررا للدرنة حتى أثناء التخزين.الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.٦- القشرة الفضيةالمسبب المرضي: فطر Helminthosporium solaniالأعراض المرضية: تظهر الأعراض المرضية على الدرنات قبل الحصاد أو أثناء التخزين.والأعراض تكون على شكل بقع بنية اللون، ثم بتقدم المرض يصبح ملمسها جلدا، تكبر البقع فى الحجم وتغطى سطح الدرنة كاملًا وتبدو على الشكل الفضي اللامع عند تعرض الدرنات للرطوبة.الأعراض تكون أكثر وضوحًا على أصناف البطاطس الحمراء، وبمرور الوقت تتجعد الدرنة نتيجة لفقد محتواها المائي.الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.ثالثا: الآفات الحشرية التى تصيب البطاطس١- الحفـار كلب البحرمظهر الإصابة: تصاب الدرنات المتكونة بالحفار ويظهر عليها فجوات أو ثقوب.الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.٢- الجعالمظهر الإصابة: الدرنات المصابة يبدو بها نحت أو ثقوب على سطح الدرنة مما يسبب تهتك أنسجة الدرنات ونمو فطريات العفن عليها مما يؤدى إلى تشوه الدرنات.الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.٣- دودة (فراشة) درنات البطاطسمظهر الإصابة: نشاهد الإصابة على الدرنات بوجود براز فى مداخل الأنفاق حول العيون (البراعم) على شكل فضلات بنية أو سوداء اللون مما يسبب نمو الفطريات وتعفن الدرنات.الصلاحية للاستخدام: غير صالحة للاستخدام.رابعا: الأمراض الفسيولوجية١- النموات الجانبية أو التشقق أو التفلق الفسيولوجيتحدث نتيجة تحسن الظروف البيئية بعد فترات من الظروف السيئة مثل الجفاف أو نقص التسميد.الصلاحية للاستخدام: صالحة للاستخدام.٢- القلب الأجوفحدوث فجوة أو عدة فجوات فى وسط الدرنة تحاط بصفة عامة بنسج بني اللون.ويكثر حدوث هذه الظاهرة فى الدرنات كبيرة الحجم ويكون التجويف مركزيًا أو قريبًا من أحد طرفى الدرنة القمى أو القاعدى تزداد الإصابة بالقلب الأجوف فى جميع الظروف التى تحفز النمو السريع للدرنات.الصلاحية للاستخدام: صالحة للاستخدام.٣-القلب الأسودمساحة ميتة سوداء فى وسط الدرنة ليس لها رائحة وتنتج هذه الظاهرة عن تخزين كميات كبيرة من الدرنات فى الثلاجة أو عند سوء التهوية أثناء التخزين.الصلاحية للاستخدام: صالحة للاستخدام.٤- الأضرار الميكانيكيةتنتج الأضرار الميكانكية أثناء الحصاد، خاصة الحصاد الآلى، أما الكدمات فتحدث نتيجة سوء معاملة الدرنات عند التداول والتعبئة والتخزين فتحدث الكدمات التى تظهر بوضوح عند شق الدرنات فتشاهد مساحات أرجوانية اللون قريبة من قشرة الدرنة أما التشققات فتحدث فى جلد الدرنة وغالبًا ما يتكون لون بنى أسفل هذه الشقوق.الصلاحية للاستخدام: صالحة للاستخدام.خامسا: الإنبات في درنات البطاطسالدرنات النابتة كل ما يحدث بها أن الكربوهيدرات يتم تكسيرها وتحولها لسكريات لاستخدامها في عملية الانبات وبالتالي لا توجد أي مواد خطرة ويمكن استهلاكها وتكون آمنة تماما، كل ما في الأمر أنها لو تم قليها يصبح لونها غامقا بسبب كرملة السكريات أثناء القلي.الصلاحية للاستخدام: صالحة للاستخدام.سادسا: الاخضرار في درنات البطاطسيحدث ذلك نتيجة تعرض درنات البطاطس إلى ضوء الشمس أثناء الزراعة نتيجة جرف التربة السطحية.صلاحية الاستهلاك: غير صالحة للاستهلاك نتيجة تكون مادة السولانين السامة.سابعا: تخزين درنات البطاطسيجب تخزينها في مكان جاف بعيدا عن الرطوبة وعدم غسلها إلا قبل الاستخدام مباشرة.