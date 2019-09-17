ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

جمال الغندور يكشف شروط تطبيق تقنية الفار بالدوري الممتاز

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:02 ص
جمال الغندور
جمال الغندور
ياسمين تيسير
كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن إمكانية تطبيق تقنية الفيديو " الفار " خلال مباريات الدور الثاني ببطولة الدوري الممتاز.

وأكد جمال الغندور، في تصريحات إذاعية لبرنامج " ملعب 9090 " أن تقنية الفار قد يتم تطبيقها خلال مباريات الدور الثاني في حال توافرت المعدات اللازمة لتنفيذها بالإضافة لحصول عدد كبير من الحكام المصريين على رحضة التقنية من "الأي فاب" المجلس الدولي للتشريع.

وأضاف جمال الغندور أن اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة عقد جلسة قبل الرحيل مع شركة متخصصة في تطبيق التقنية وكانت في طريقها للتنفيذ.

وتابع جمال الغندور أن هناك حكمين فقط حصلا على الرخصة ولكن لا بد من حصول ما لا يقل عن 50 حكما على الرخصة حتي يتم تطبيقها، مشددًا على أن تطبيق التقنية يتطلب مرحلتين وهما  المرحلة الأولى "أوفلاين" وهي وجود الأجهزة عمليا داخل الملعب مع الكاميرات وحجرة الفار ولكن لن يعمل سيكون تدريبيا فقط والمرحلة الثانية هي التطبيق الفعلي للتقنية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التكلفة ليست عائقا.. سمير عثمان يكشف سبب عدم تطبيق تقنية الـ Var في مصر

اتحاد الكرة يكشف عن موعد تفعيل تقنية الفار في الدوري الممتاز

شرط وحيد من اتحاد الكرة لـ تطبيق تقنية الفار لموسم 2019-2020

بعد تنصيبه رسميا .. جمال الغندور يصطدم بـ 6 تحديات فى لجنة الحكام

ترشيحاتنا

اعرف استهلاكك بنفسك.. فاتورة الكهرباء شهر سبتمبر 2019

رسالة من عدلي القيعي إلى جماهير النادي الأهلي ولجنة الحكام قبل السوبر المصري

3 معايير جديدة.. حرمان أصحاب المعاشات من دعم التموين فى هذه الحالات

أسرته أدعت موته غرقا فى بورسعيد.. تفاصيل جديدة فى واقعة مصرع الإرهابى أبو حمزة فى سيناء.. صور

القائمة الكاملة للهواتف الحاصلة على نظام Android 10 حتى الآن

تأمين ضد الطلاق..ظاهرة اجتماعية جديدة مثيرة للجدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول

شاهد.. منة فضالي في إطلالة صباحية من بيروت