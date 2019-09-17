جمال الغندور يكشف شروط تطبيق تقنية الفار بالدوري الممتاز

كشف جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن إمكانية تطبيق تقنية الفيديو " الفار " خلال مباريات الدور الثاني ببطولة الدوري الممتاز.



وأكد جمال الغندور، في تصريحات إذاعية لبرنامج " ملعب 9090 " أن تقنية الفار قد يتم تطبيقها خلال مباريات الدور الثاني في حال توافرت المعدات اللازمة لتنفيذها بالإضافة لحصول عدد كبير من الحكام المصريين على رحضة التقنية من "الأي فاب" المجلس الدولي للتشريع.



وأضاف جمال الغندور أن اتحاد الكرة السابق برئاسة هاني أبو ريدة عقد جلسة قبل الرحيل مع شركة متخصصة في تطبيق التقنية وكانت في طريقها للتنفيذ.



وتابع جمال الغندور أن هناك حكمين فقط حصلا على الرخصة ولكن لا بد من حصول ما لا يقل عن 50 حكما على الرخصة حتي يتم تطبيقها، مشددًا على أن تطبيق التقنية يتطلب مرحلتين وهما المرحلة الأولى "أوفلاين" وهي وجود الأجهزة عمليا داخل الملعب مع الكاميرات وحجرة الفار ولكن لن يعمل سيكون تدريبيا فقط والمرحلة الثانية هي التطبيق الفعلي للتقنية.