خدتى كل الرقة اللى فى الدنيا.. هبة مجدى تخطف الأنظار بلبنان

نشرت الفنانة هبة مجدى عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور الجديدة لها خلال قضاء عطلتها بلبنان.



وعلقت هبة مجدى على الصورة: "صباح الخير".



وخطفت هبة مجدى أنظار متابعيها وانهالت التعليقات كالآتى: "عنوان الجمال و الرقة", "احلى صباح الخير", و"خدتى رقة الدنيا كلها".



ويذكر أن آخر مشاركات هبة مجدى الدرامية مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" حكاية براد شاى ويشاركها البطولة هانى عادى وعبير صبرى وتونى ماهر وثناء شافع وأن المسلسل من تأليف عمرو ياسين وإخراج محمد سلامة.