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رياضة

حسام حسن يترقب .. جلسة نهائية حاسمة بين اتحاد الكرة وإيهاب جلال

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:08 م
إيهاب جلال وحسام
إيهاب جلال وحسام حسن
عمرو الحلوانى
لا يزال موقف المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، حائرا فى ظل حالة الشد والجذب التى يعيشها مسئولو اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجناينى فى مفاوضاته مع المدربين.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تطورات كبيرة فى مفاوضات اتحاد الكرة مع المدربين وعلى رأسهم إسهاب جلال الذى كان قاب قوسين أو أدنى من إعلان توليه رسميا تدريب منتخب مصر إلا أن تمسك المصرى بالحصول على مستحقاته كاملة والتى تقدر بـ 6 ملايين جنيه " 3 ملايين جنيه " منحة توقيع العقد " بجانب " 3 ملايين جنيه " قيمة الشرط الجزائى.

وعلم " صدى البلد " أن هناك جلسة أخيرة ونهائية اليوم ستجمع إيهاب جلال مع عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة، من أجل حسم الأمر بشكل نهائى، وفى حال وصول الطرفين إلى اتفاق سيتم الإعلان عن تنصيب جلال مديرا فنيا، وفى حال فشل المفاوضات حول كيفية تسديد أموال المصرى سيبقى جلال مع الفريق البورسيعدى وسيتم غلق صفحة تدريبه للمنتخب الوطنى بشكل نهائى.

ويعد حسام حسن هو المرشح الأبرز بعد إيهاب جلال فى حال فشل المفاوضات معه، ومن المقرر أن يتم حسم الأمر بشكل كامل خلال الساعات القليلة المقبلة.

وينتظر عشاق كرة القدم المصرية حسم موقف اسم مدرب منتخب مصر الجديد من أجل الاستعداد للمرحلة المقبلة والتى تشهد مشاركة المنتخب بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون وخوض منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويرى الجميع أن على اتحاد الكرة الإسراع فى حسم هذا الملف المهم للغاية خاصة وأن إقالة المكسيكى خافيير أجيرى مرت عليها أكثر من شهرين منذ خروج المنتخب من منافسات بطولة الأمم الأفريقية 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد فى لقاءات دور الـ 16.

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