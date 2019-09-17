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منوعات

اعرف مين معجب بيك.. أفضل طريقة لكشف الكراش السري عبر واتس آب

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:44 م
واتساب
واتساب
آية جمعة
كشفت شركة شركة Mei App Inc عن تطبيقها الجديد الذي يساعد مستخدميه على معرفة من معجب بهم في صمت (كراش سري) عبر واتس آب.

ويعمل هذا التطبيق على تحليل رسائل محادثات جهات الاتصال، ومعرفة ما إذا كان الشخص مهتم بالمستخدم عاطفيا أم لا، وذلك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وإليك طريقة استخدام هذا التطبيق لتتمكن من اصطياد الشخص المعجب بك سرًا:


1. قم بتثبيت تطبيق Mei من متجر تطبيقات آبل Apple 
2. سجل الدخول باستخدام رقم هاتفك.
3. افتح تطبيق واتساب WhatsApp على هاتفك وافتح المحادثة التي تريد تحليلها.
4. اضغط على اسم جهة الاتصال وانتقل لأسفل إلى "تصدير الدردشة" Export Chat وحدد "بدون وسائط" Without Media. 
5. في النافذة المنبثقة، حدد أيقونة Mei ثم "تصدير إلى Mei" Export to Mei.
6. افتح Mei وابحث عن المحادثة التي تريد تحليلها.
7. تأكد من حصولك على رصيد كاف وقم بإجراء التحليل عن طريق الضغط على القلب النابض.

ستحصل على درجة من 0 ٪ إلى 100 ٪ مما يدل على احتمال أن جهة الاتصال معجبة بك.
إذا كانت هناك كلمات دالة كافية من جهة الاتصال، فستحصل أيضًا على نصيحة حول كيفية اختلاف شخصياتك وما يمكنك القيام به لسد الفجوة.

وأعلنت Mei App Inc أيضًا أنه من خلال آخر تحديث لها على نظام أندرويد Android، فإن مستخدمي تطبيق الرسائل النصية لديهم يمكنهم استيراد محادثات واتساب WhatsApp للتحليل.

وحصل Mei، النسخة الخاصة بأجهزة أندرويد، على أكثر من 600000 عملية تنزيل ويحتوي بالفعل على مجموعة واسعة من ميزات الرسائل المتقدمة والرسائل المتقدمة التي سيتم دمجها في إصدار iOS / iPhone بمرور الوقت.
اعرف مين معجب بيك.. أفضل طريقة لكشف الكراش السري عبر واتس آب
اعرف مين معجب بيك.. أفضل طريقة لكشف الكراش السري عبر واتس آب

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