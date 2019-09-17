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ديني

يجب تطهير مكان الصلاة منه.. أمين الفتوى يجب عن حكم بول القطط.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:48 م
حكم بول القطط
حكم بول القطط
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول "هل بول القطط نجس؟".

أجاب أمين الفتوى، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن بول القطط نجس.

وقال إن بول القطط ورجعها نجس عند الجمهور، ويجب تطهير مكان الصلاة منه وقال الله تعالى: وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ [سورة العنكبوت: 60].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ( عُذّبت امرأة في هرّة ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها ، ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه.


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