خارجية فرنسا: معرض "توت عنخ آمون" حطم الأرقام القياسية العالمية.. فيديو

قال جان – إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، إن هناك أكثر من 160 شركة فرنسية في مصر يعمل بها أكثر من 170 ألف مواطن مصري، منوهًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عاهم لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر وزيادة عدد الشركات





واشار جان – إيف لودريان خلال مؤتمر صحفي يجمعه ونظيره المصري، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم تبادلوا الآراء حول تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، خاصة في نهاية تلك المرحلة في نهاية السنة الثقافية الفرنسية المصرية، مشيرًا إلى أن معرض "توت عنخ آمون" ضرب كل الأرقام القياسية لأي معرض في فرنسا.





وأردف جان – إيف لودريان العلاقات وثيقة بين الشعبين، وكلا ًمنهما لديه الشغف للاطلاع على ثقافة نظيره، موضحًا أن مصر شريك أساسي وهام لفرنسا.



