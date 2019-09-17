ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خارجية فرنسا: معرض "توت عنخ آمون" حطم الأرقام القياسية العالمية.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:03 م
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي
ندى فتح الله
قال جان – إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، إن هناك أكثر من 160 شركة فرنسية في مصر يعمل بها أكثر من 170 ألف مواطن مصري، منوهًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عاهم لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر وزيادة عدد الشركات

واشار جان – إيف لودريان خلال مؤتمر صحفي يجمعه ونظيره المصري، اليوم الثلاثاء، إلى أنهم تبادلوا الآراء حول تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين، خاصة في نهاية تلك المرحلة في نهاية السنة الثقافية الفرنسية المصرية، مشيرًا إلى أن معرض "توت عنخ آمون" ضرب كل الأرقام القياسية لأي معرض في فرنسا.

وأردف جان – إيف لودريان العلاقات وثيقة بين الشعبين، وكلا ًمنهما لديه الشغف للاطلاع على ثقافة نظيره، موضحًا أن مصر شريك أساسي وهام لفرنسا.

وأوضح جان – إيف لودريان أنهم تناولوا التشاور حول القضية السورية، حيث أنهم متفقين على ضرورة الوصول إلى حل سياسي لإطفاء النيران المشتعلة هناك والتي تزعزع استقرار المنطقة العربية، مشيرًا غلى أن التعاون مع مصر مثالي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر بفرنسا: تشاور منتظم بين الرئيسين السيسي وماكرون بشأن أزمات الشرق الأوسط

سفير مصر بباريس: معرض توت عنخ آمون يسجل رقما قياسيا بفرنسا باستقباله 1.3 مليون زائر

بـ 1.371 مليون زائر.. معرض توت عنخ آمون بباريس يحطم الأرقام القياسية

سفارة باريس بالقاهرة : 1.3 مليون زائر لمعرض توت عنخ آمون بفرنسا

ترشيحاتنا

عاجل| نقل رئيسة كوريا الجنوبية السابقة من السجن إلى المستشفى

بالأمس كانت ترقص .. انتحار شابة في ظروف غامضة

تهديد بالاستقالة.. انقسام حاد فى اتحاد الكرة بسبب حسام حسن وإيهاب جلال

بدأت بـ25 قرشا وانتهت بسبب مجاملة.. حكاية حب جمعت بين عبلة كامل ومحمود الجندى

نيمار يتلقى خبرا سعيدا قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

3 أسباب تعمق جراح عصام الحضري في تدريب المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

العام الدراسى الجديد.. حملات مكبرة على منتجات الألبان .. صور

سعر بوكيه ورد فرح هنا الزاهد يثير ضجة على السوشيال ميديا.. بـ 33 دولارا