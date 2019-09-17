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اقتصاد

انخفاض 3 جنيهات .. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-9-2019

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 02:18 م
انخفاض اسعار الذهب
انخفاض اسعار الذهب
آية الجارحي
واصلت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 -9-2019 التراجع ،حيث انخفض سعر الجرام نحو 3 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 682 جنيها، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بين 585 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا بين 779 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو5456 جنيها.

وسجل جرام الذهب عيار 14 سعر 453 و455 جنيها، وعيار 12 سعر 390 جنيها.

وسجل السعر العالمى للذهب اليوم 24240 جنيها للأوقية.

وكانت أسعار الذهب وصلت إلى أعلى مستوياتها لكنها سرعان ما عادت مرة أخرى للهبوط بسبب التحركات في الأسعار العالمية والتي تؤثر على السوق المحلية.

وقلص الذهب مكاسبه بعد تقرير ذكر أن مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرسون عرض صفقة تجارية محدودة على الصين، وهو ما قد يؤخر أو يلغي بعض الرسوم، مقابل تأكيدات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والمشتريات الزراعية.

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