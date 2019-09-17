يسبقه بخطوات.. تليجرام يشن الحرب على واتساب.. تفاصيل مثيرة

Need to send an email but the attachment is too large? Try using WhatsApp instead, where you can send files of up to 100 MB. #WhatsAppTricks pic.twitter.com/I6gwBmH70S — WhatsApp Inc. (@WhatsApp) September 12, 2019

Need to send a message but the attachment is too large for other messengers? Try using Telegram instead, where you can send files of up to 1.5 GB. — Telegram Messenger (@telegram) September 12, 2019

يعد واتساب WhatsApp أحد أكبر تطبيقات المراسلة مع ملايين المستخدمين من جميع أنحاء العالم، حيث يفضل الأشخاص في هذه الأيام التحدث إلى بعضهم البعض عبر الدردشات المشفرة على واتساب WhatsApp بدلًا من الشبكات المحلية والرسائل النصية.ويحاول واتساب WhatsApp دائمًا تقديم ميزات جديدة لإشراك مجموعة متنوعة من المستخدمين الجدد في أداء المهام التي اعتادوا القيام بها على منصات أخرى؛ من إرسال ملفات الوسائط على النظام الأساسي إلى الاتصال الجماعي مع الأصدقاء أو العائلة، ومؤخرًا قام واتساب WhatsApp بالعديد من التحديثات الجديدة لإشراك مجموعة متنوعة من المستخدمين.ومن أبرز التحديثات التي أعلن عنها واتساب WhatsApp عبر تويتر Twitter هو حد نقل الملفات الجديد البالغ 100 ميجابايت، لكن التعليقات لم تكن كما توقع WhatsApp، حيث قالت الشركة التي تمتلكها فيسبوك،في تغريدة لها: "هل تحتاج إلى إرسال بريد إلكتروني ولكن المرفق كبير جدًا؟ حاول إستخدام واتساب WhatsApp بدلًا من ذلك، حيث يمكنك إرسال ملفات ذات سعة تصل إلى 100 ميجابايت".وبعد هذا الإعلان، انتهز تليجرام Telegram الفرصة لشن الحرب ضد واتساب على ميزة حد نقل الملفات البالغة 100 ميجابايت من واتساب WhatsApp، وقامت بالسخرية منها لتُظهر قدرات تطبيقها العالية.وردت تليجرام في تغريدة: " إذا كنت تحتاج إلى إرسال مرفق عبر رسالة لكن سعة المرفق كبيرة جدا على برامج الرسائل الأخرى (يقصد واتساب)، حاول استخدام تليجرام Telegram بدلًا من ذلك، حيث يمكنك إرسال ملفات تصل إلى 1.5 جيجابايت".