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أخبار العالم

مقتل أربعة وإصابة 18 في اشتباك حدودي بين قرغيزستان وطاجيكستان

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:48 م
مقتل أربعة وإصابة
مقتل أربعة وإصابة 18 في اشتباك حدودي بين قرغيزستان وطاجيكستا
رويترز
قالت السلطات في بشكك ودوشنبه، اليوم الثلاثاء، إن ثلاثة جنود من طاجيكستان وجندي من قرغيزستان قُتلوا وأُصيب أكثر من 12 آخرين على الجانبين في اشتباك حدودي الليلة الماضية، وأنحى كل جانب باللائمة على الآخر.

وقالت قوات الأمن القرغيزية والطاجيكية في بيانين إن الاشتباك الذي وقع ليل الاثنين حدث نتيجة استفزاز الطرف الآخر بدءا ببناء غير قانوني قرب قرية أوفتشي كالاتشا على الحدود بين ولاية صغد شمال طاجيكستان ومنطقة باتكن غرب قرغيزستان.

وقالت إدارة حرس الحدود في قرغيزستان إن الاشتباك تسبب في مقتل جندي قرغيزي. وقالت السلطات القرغيزية إن 13 من الجنود والمدنيين أصيبوا بجراح. وقال مصدر في حكومة إقليم صغد إن ثلاثة جنود قُتلوا وأُصيب خمسة.

واستدعت الحكومة القرغيزية سفير طاجيكستان وسلمته مذكرة احتجاج.

وقالت الحكومة القرغيزية في بيان إن مسؤولين كبارا من البلدين، بينهم رئيس الوزراء القرغيزي محمد غالي أبو الغازييف، وصلوا إلى موقع الاشتباك اليوم الثلاثاء لتسوية النزاع.

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