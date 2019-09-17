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رياضة

الهلال والاتحاد.. التشكيل الرسمي للفريقين في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 06:36 م
الهلال
الهلال
أحمد هاني
أعلن المديران الفنيان لنادي الهلال وضيفه اتحاد جدة عن التشكيلة الرسمية للمباراة المقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد جامعة الملك سعود في إياب منافسات دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يتم حسم المتأهل للمربع الذهبي للبطولة الآسيوية الليلة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

وجاء تشكيل الهلال الرسمي للمباراة كالآتي:

المعيوف

الشهراني - البليهي - سوو- البريك

كنو- الفرج- الدوسري

جيوفينكو- كاريلو - جوميس

وجاء تشكيل إتحاد جدة الرسمية كالاتي :

القرني

السميري - رومارينيو - فيلانويفا - فيتشيو

الصحفي - خيمينيز - فلاتة

الشمراني - عبد الحميد

المالكي

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