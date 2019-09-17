فايلر يعقد جلسة قصيرة مع عاشور بالأهلي

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة قصيرة مع حسام عاشور كابتن الفريق قبل انطلاق المران المسائي استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل.



وتحدث المدير الفني مع كابتن الفريق حول بعض الأمور الخاصة بالمرحة الهامة الحالية .

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الزمالك على كاس السوبر المحلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل بملعب الجيش ببرج العرب.