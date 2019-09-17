أقدم مؤسسة تشريعية بالوطن العربي.. تاريخ الحياة النيابية في مصر .. فيديو

عرف مجلس الشيوخ المصري فى عام 1923، ليعد أقدم مؤسسة تشريعية بالوطن العربي، الا أن الحياة النيابية فى مصر تعود لأبعد من ذلك بكثير وتحديدًا فى عام 1829، حيث كان مجلس المشورة الذي كان يعقد لإعطاء النصائح والمشورة.



وعرضت قناة «اكسترا نيوز»، تقرير فيديو عن تاريخ الحياة النيابية فى مصر ودورها فى المجتمع أكدت فيه أن البرلمان المصري يعتبر أقدم مؤسسة تشريعية بالوطن العربي، والحياة النيابية فى مصر موجودة منذ 190 عامًا من التاريخ.



وأكد التقرير أن مجلس الشيوخ له فصول عديدة فى قصة الحياة النيابية بمصر، وانتخابات المجلس تجري في أكتوبر المقبل و المجلس يتكون من ٢٤٠ عضوًا يتم انتخاب ٨٠ نائبًا منهم بالقائمة و٨٠ فردي و لرئيس الجمهورية الحق في تعيين ٨٠ نائبًا و ينتخب ثلث أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر ومدة عضوية المجلس خمس سنوات، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.



ويختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في تعديل مواد الدستور والمعاهدات ومشروعات القوانين المكملة للدستور، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

