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أخبار البلد

بعد انتهاء فترة عملها.. القومى للمرأة يكرم ممثلة الأمم المتحدة في مصر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:50 م
القومى للمرأة يكرم
القومى للمرأة يكرم ممثلة هيئه الأمم المتحدة للمرأة في مصر
امل مجدى
نظم المجلس القومي للمرأة مساء أمس لقاء لتكريم بليرتا اليكو ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، والتى انتهت فترة عملها في مصر ، وسوف تتولى مهام منصبها الجديد كممثلة هيئه الأمم المتحدة للمرأة في الجزائر، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، و السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية للقطاع الاجتماعي، والدكتورة منال عوض محافظة دمياط، والنائبة ماريان عازر ، وكل من السفيرة منى عمر، والمهندس ماجد عثمان عضوا المجلس، وعدد من الشخصيات العامة البارزة.

وقد عبرت الدكتورة مايا مرسى عن سعادتها بالعمل مع بليرتا اليكو خلال الفترة السابقة على العديد من الملفات والمشروعات الهامة ، مشيدة بكفاءتها ومهنيتها المشهود لها فى عملها داخل مصر وكشريك للمجلس ، وأكدت تمنياتها بالمزيد من النجاح خلال عملها بدولة الجزائر ، مشددة على دعم المجلس الكامل لها خلال مهام منصبها الجديد.

فيما عبرت بليرتا اليكو عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء ، وأكدت فخرها بالعمل بجمهورية مصر العربية وبالعمل مع المجلس القومى للمرأة فى وقت مثالى شهد دعم كبير من القيادة السياسية المصرية لقضايا تمكين المرأة ، متمنيه العودة مرة أخرى ، وخصت بالشكر الدكتورة مايا مرسى لدعمها الدائم ومساندتها لها خلال عملها داخل مصر.

وفي الختام قامت الدكتورة مايا مرسي بإهداء بليرتا اليكو درع المجلس القومى للمرأة تكريما وتقديرا لدورها في دعم جهود المجلس خلال الفترة الماضية.

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