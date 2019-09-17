ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

على رأسهم حسين السيد.. الخطيب يتدخل لإنهاء أزمات لاعبي الأهلي قبل السوبر

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:40 م
الخطيب
الخطيب
عبدالحكيم أبوعلم
حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على التدخل بنفسه لإنهاء بعض الأزمات التي تحيط بلاعبي فريق الكرة.

وتواجد محمود الخطيب في مران الفريق اليوم وعقد جلسة معهم لدعمهم قبل مواجهة السوبر أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل باستاد الجيش المصري في برج العرب.

كما عقد الخطيب جلسة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق وأكد له أن النادي لن يتخلى عنه ومستعد لكل تكاليف رحلته العلاجية.

كما حضر جلسة خاصة بين حسين السيد الظهير الأيسر وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بهدف إقناع اللاعب لقبول عروض الإعارة التي وصلت له قبل غلق باب القيد وعلى رأسها الإسماعيلي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يرفض الإعارة..رئيس الأهلي يكلف عبد الحفيظ بملف حسين السيد

5 ملفات تبحث عن الحسم في الأهلي قبل غلق باب القيد المحلي

150 دقيقة فقط.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في الأهلي قبل غلق باب القيد

جلسة خاصة.. الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

نبيلة عبيد: هددت المخرج يوسف شاهين بالقتل لهذا السبب

شاهد.. لحظة بكاء محمود الخطيب بسبب مؤمن زكريا

بدأت بـ25 قرشا وانتهت بسبب مجاملة.. حكاية حب جمعت بين عبلة كامل ومحمود الجندى

مفاجأة بشأن وضع نبيل القروى.. السجين الذي تصدر في انتخابات تونس

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

الداخلية تضبط مصنعا لإنتاج الترامدول والعقاقير المخدرة بالغربية..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور

ملابس كاجوال وشعر مموج.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها

الفلبين تحتفل باليوم الوطني السعودي ..صور