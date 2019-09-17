على رأسهم حسين السيد.. الخطيب يتدخل لإنهاء أزمات لاعبي الأهلي قبل السوبر

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على التدخل بنفسه لإنهاء بعض الأزمات التي تحيط بلاعبي فريق الكرة.





وتواجد محمود الخطيب في مران الفريق اليوم وعقد جلسة معهم لدعمهم قبل مواجهة السوبر أمام الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل باستاد الجيش المصري في برج العرب.





كما عقد الخطيب جلسة مع مؤمن زكريا لاعب الفريق وأكد له أن النادي لن يتخلى عنه ومستعد لكل تكاليف رحلته العلاجية.





كما حضر جلسة خاصة بين حسين السيد الظهير الأيسر وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بهدف إقناع اللاعب لقبول عروض الإعارة التي وصلت له قبل غلق باب القيد وعلى رأسها الإسماعيلي.