دوري الأبطال.. التعادل السلبي يخيم على الشوط الأول من مباراة إنتر وسلافيا براغ

انتهى الشوط الأول من مباراة إنتر الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا.





سيطر إنتر على أحداث الشوط الأول، وسدد لاعبوه 7 كرات طيلة الـ45 دقيقة الأولى من المباراة، منها كرة وحيدة فقط على مرمى سلافيا براغ، كما استحوذ لاعبوه على الكرة بنسبة 52%، مقابل 48 % للاعبي سلافيا براغ، لكن دون أن تهتز شباك سلافيا، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.





وتضم المجموعة السادسة أيضًا فريقي برشلونة الإسباني، وبروسيا دورتموند الألماني، اللذين يلعبان مساء اليوم على استاد سيجنال أدونا بارك.