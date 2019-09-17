شاهد.. أحمد فهمي يقبل هنا الزاهد.. والجماهير ترد بتعليقات صادمة

نشرت النانة هنا الذاهد صورة له مع زوجها احمد فهمى من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " استجرام " .وظهرت هنا الذاهد مع زوجها وهو يقبلها ولاقت الصورة اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :مبروك ياهن ــ شبه اميرات ديزني والله ـــ ربنا يخليكو لبعض ❤️ ــــ ، قمر ربنا يسعدك ـــ كنتو تزوجو من سنينويستعد فهمى بعد عودته إلى القاهرة لاستئناف تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العارف" مع أحمد عز، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، ركين سعد وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ومرشح للعرض فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى.