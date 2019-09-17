الحظ لما يأتي .. يهزم السرطان ويفوز بـ مليون ونصف دولار

يبدو أن الحظ قرر أن يبتسم لهذا الرجل، بعدما ربح جائزة اليانصيب الكبرى، بعدما هزم مرض السرطان اللعين مرتين.



وبحسب سبوتنيك، كان ستو ماكدونالد المقيم بمدينة بيند في ولاية أوريجون الأمريكية قد اشترى تذكرة اليانصيب "ميجا باكس"، حيث شجعته زوجته كلوديا على ذلك.



وبعدما اشترى ستو التذكرة فى 7 سبتمبر الجارى، فاز بالجائزة الكبرى التي بلغت قيمتها 4.6 مليون دولار أمريكى، وهو مبلغ ضخم سيمكنه من القيام بأشياء عدة، وقال الرجل فور فوزه: "أنا محظوظ.. هزمت السرطان، والآن حققت انتصارًا آخر".



يذكر أن ماكدونالد سيحصل على 1.5 مليون دولار صافية، بعد خصم الضرائب منها.