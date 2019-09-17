بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

نشرت المطربة سميرة سعيد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وقد ظهرت سميرة سعيد بإطلالة كاجوال غير متوقعة.



وعلقت سميرة سعيد على صورتها بكلمة أنها ستشارك في مسابقة The Voice Season 5، حيث عبر متابعيها عن فرحتهم الشديدة بمشاركتها، وأشادوا بالإطلالة الأنيقة، والجذابة.



وارتدت سميرة سعيد بنطال جينز كحل مقطع، مع بادي باللون الابيض، وعليه جاكت بدلة طويل باللون الاسود، واختارت ارتداء بوت باللون الأسود، وذلك من توقيع الاستايلست cedric haddad.



واختارت مصففة الشعر joeraadhc أن تترك شعرها منسدلا عبر اكتافها لتبرز من اناقتها، ولم تتكلف خبيرة التجميل والميكب أرتيست في وضع المكياج paul constantinian، حيث أبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



واكملت سميرة سعيد اطلالتها بارتداء بعض الاكسسورات البسيطة، حيث اختارت اسورة بسيطة على يظيهل، مع بعض الخواتم البسيطة باللون الفضي.



واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..