دوري أبطال أوروبا .. زينيت يتعادل مع ليون بهدف لمثله

تعادل فريق ليون الفرنسي التعادل مكع نظيره فريق زينيت سانت بطرسبرغ الروسي بهدف لهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا, على بملعب "جروباما ستاديوم".



وسجل فريق زينيت هدف التقدم عن طريق سردار آزمون في الدقيقة " 41 "، في حين تمكن فريق ليون من تسجيل هدف التعادل عن طريق ممفيس ديباي من ركلة جزاء.



ويلعب الفريقان في الجولة الأولى لدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم بطل الدوري البرتغالي بنفيكا إضافة إلى لايبزيج الألماني.

