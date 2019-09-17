ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دوري أبطال أوروبا .. زينيت يتعادل مع ليون بهدف لمثله

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:22 م
صدى البلد
أحمد هاني
تعادل فريق ليون الفرنسي التعادل مكع نظيره فريق زينيت سانت بطرسبرغ الروسي بهدف لهدف في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا, على بملعب "جروباما ستاديوم".

وسجل فريق زينيت هدف التقدم عن طريق سردار آزمون في الدقيقة " 41 "، في حين تمكن فريق ليون من تسجيل هدف التعادل عن طريق ممفيس ديباي من ركلة جزاء.

ويلعب الفريقان في الجولة الأولى لدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي تضم بطل الدوري البرتغالي بنفيكا إضافة إلى لايبزيج الألماني.

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تصحح فتواها عن حكم حب المرأة لرجل غير زوجها

محمد صلاح ينافس دروجبا وإيتو على لقب الأفضل في أفريقيا.. تفاصيل

الخطيب على رأس الحضور بحفل زفاف نجم النادي الأهلي ..صور

"البترول" تعلن خبرا سارا للمصريين .. فيديو

بـ فستان قصير مكشوف.. زينة بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها.. شاهد

بـ كاش مايوه.. اليسا تشعل السوشيال ميديا على شاطئ البحر ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور