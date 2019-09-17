ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ربع ساعة نارية في مباراة نابولي وليفربول.. وهدف ملغى لأصحاب الأرض

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:21 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
إسماعيل محمود
مرت ربع ساعة من أحداث مباراة فريقي نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي ، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

سيطر ليفربول على معظم أحداث الربع ساعة ، لكن دون تسديد أي تسديدة على مرمى ميريت حارس مرمى نابولي ، فدفاع نابولي بقيادة كوليبالي ومانولاس كان صامدًا أمام انطلاقات المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني .

وفي الدقيقة السابعة ، سدد فابيان تسديدة من داخل منطقة الجزاء ،لكن أدريان حارس مرمى الليفر كان لها بالمرصاد ، لترتد لميرتينز والذي سددها مرة أخرى ، ليتصدى لها أدريان مرة أخرى وترتد للوزانو مهاجم نابولي والذي وضعها في الشباك ، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وبعد الهدف الملغي ، حاول صلاح الاختراق أكثر من مرة ، لكن دفاع نابولي كان صامدًا ، لتنتهي الربع ساعة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

15 دقيقة .. تراجع تونسي وسيطرة سنغالية في نصف نهائي كأس الأمم

كلاكيت سابع مرة.. باريس سان جيرمان يقلب الطاولة على رين ويتوج بالسوبر الفرنسي.. فيديو

الدوري الإنجليزي.. أبراهام يفتتح التهديف لـ تشيلسي امام شيفليد يونايتد..فيديو

30 دقيقة.. ليفربول يفشل في هز شباك بيرنلي وكرة محمد صلاح الأخطر

ترشيحاتنا

بسرعة قصوى للإنترنت.. إطلاق أسرع شبكة واي فاي في العالم

الأحمر يراقب.. حرب شرسة بين بيراميدز والجونة بسبب دينامو وسط النادي الأهلى

فضيحة بالفيديو على شواطئ إسرائيل خلال انتخابات الكنيست 22

من بينهم أحمد فتحي ..3 لاعبين على خط النار في الأهلي

جلسة خاصة ومكافآت.. رئيس الزمالك يعلن حالة الطوارئ استعدادا للسوبر

قرار حاسم من بشكتاش التركي بشأن النني عقب واقعة الطرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج شد الرقبة المفاجئ.. 7 حلول سحرية تخلصك من الألم سريعا

مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور

ملابس كاجوال وشعر مموج.. ريا أبي راشد تتألق في أحدث ظهور لها