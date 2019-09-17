ربع ساعة نارية في مباراة نابولي وليفربول.. وهدف ملغى لأصحاب الأرض

مرت ربع ساعة من أحداث مباراة فريقي نابولي الإيطالي وليفربول الإنجليزي ، والنتيجة تشير للتعادل السلبي بين الفريقين ، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.



سيطر ليفربول على معظم أحداث الربع ساعة ، لكن دون تسديد أي تسديدة على مرمى ميريت حارس مرمى نابولي ، فدفاع نابولي بقيادة كوليبالي ومانولاس كان صامدًا أمام انطلاقات المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني .



وفي الدقيقة السابعة ، سدد فابيان تسديدة من داخل منطقة الجزاء ،لكن أدريان حارس مرمى الليفر كان لها بالمرصاد ، لترتد لميرتينز والذي سددها مرة أخرى ، ليتصدى لها أدريان مرة أخرى وترتد للوزانو مهاجم نابولي والذي وضعها في الشباك ، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.



وبعد الهدف الملغي ، حاول صلاح الاختراق أكثر من مرة ، لكن دفاع نابولي كان صامدًا ، لتنتهي الربع ساعة الأولى بالتعادل السلبي بين الفريقين.