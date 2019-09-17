إحداهن لا تطيق الانتظار.. كيف استعدت جميلات الفن لمهرجان الجونة ؟ ..صور وفيديو

مهرجان الجونة السينمائي هو التجمع الفني الأكثر أناقة في مصر، والحدث الذي يحرص كل فناني مصر على التواجد به في شهر سبتمبر من كل عام، حيث يبدأ دورته الثالثة في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.





بدأ مهرجان الجونة في العام قبل الماضي أولى دوراته وجذب الانتباه بدقة تحضيراته وجمال تفاصيله وروعة إطلالات الفنانين خلال يومياته، واستطاع أن يحقق نجاحا ملحوظا ويحتل مكانة هامة بين المهرجانات العربية.



