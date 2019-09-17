إحداهن لا تطيق الانتظار.. كيف استعدت جميلات الفن لمهرجان الجونة ؟ ..صور وفيديو

مهرجان الجونة السينمائي هو التجمع الفني الأكثر أناقة في مصر، والحدث الذي يحرص كل فناني مصر على التواجد به في شهر سبتمبر من كل عام، حيث يبدأ دورته الثالثة في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.
بدأ مهرجان الجونة في العام قبل الماضي أولى دوراته وجذب الانتباه بدقة تحضيراته وجمال تفاصيله وروعة إطلالات الفنانين خلال يومياته، واستطاع أن يحقق نجاحا ملحوظا ويحتل مكانة هامة بين المهرجانات العربية.
يتميز مهرجان الجونة السينمائي بطبيعة المدينة التي تستضيف المهرجان، على سواحل البحر الأحمر، واعتدال طقس سبتمبر الذي يمنح الفنانات فرصا إضافية لتنويع الإطلالات ما بين حفل الافتتاح والختام.
مهرجان الجونة في دورته الثالثة كشف النقاب عن الأفلام المرشحة في مسابقاته، لكنها لم تكن على قدر كبير من اهتمام الجماهير مقارنة بإطلالات الفنانات، اللاتي ينتظرن بشغف المرور على سجادته في أبهى إطلالاتهم.
ريا أبي راشد لا تطيق الانتظار
احتفلت المذيعة المتألقة ريا أبي راشد بالدورة الثالثة من خلال نشر صورة لها عبر موقع انستجرام خلال حفل افتتاح المهرجان في دورته السابقة.
كتبت ريا التي تألقت في الدورة السابقة لمهرجان الجونة "لا أطيق انتظار الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، ومتأكدة من أنه سيكون رائعًا كالعادة".
حلا شيحة سنة أولى جونة
لم تحضر حلا شيحة مهرجان الجونة في دورته الاولى أو الثانية لكنه بدت مستعدة للدورة الثالثة من المهرجان وسط انتشار فني ملحوظ لـ حلال في الآونة الأخيرة.
ونشرت حلا شيحة عبر خاصية الـ ستوري على انستجرام صورة علقت عليها "مهرجان الجونة قريبا".
رانيا يوسف تحمس جمهورها
أما رانيا يوسف فـ احتفلت بشكل خاص من خلال تشويق الجماهير لانتظاره في مهرجان الجونة حيث نشرت فيديو يستعرض ظهورها في الدورتين الماضيتين، وكتبت "انتظروا رانيا في الجونة 2019"
ريا أبي راشد لا تطيق الانتظار
احتفلت المذيعة المتألقة ريا أبي راشد بالدورة الثالثة من خلال نشر صورة لها عبر موقع انستجرام خلال حفل افتتاح المهرجان في دورته السابقة.
كتبت ريا التي تألقت في الدورة السابقة لمهرجان الجونة "لا أطيق انتظار الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، ومتأكدة من أنه سيكون رائعًا كالعادة".
حلا شيحة سنة أولى جونة
لم تحضر حلا شيحة مهرجان الجونة في دورته الاولى أو الثانية لكنه بدت مستعدة للدورة الثالثة من المهرجان وسط انتشار فني ملحوظ لـ حلال في الآونة الأخيرة.
ونشرت حلا شيحة عبر خاصية الـ ستوري على انستجرام صورة علقت عليها "مهرجان الجونة قريبا".
رانيا يوسف تحمس جمهورها
أما رانيا يوسف فـ احتفلت بشكل خاص من خلال تشويق الجماهير لانتظاره في مهرجان الجونة حيث نشرت فيديو يستعرض ظهورها في الدورتين الماضيتين، وكتبت "انتظروا رانيا في الجونة 2019"