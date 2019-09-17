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أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يؤكد ضرورة الرد الجماعي على استهداف المنشآت السعودية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:26 م
رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا
رويترز
أبلغ بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء أنه لا بد أن يكون هناك رد جماعي على الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين.

وقال متحدث باسم جونسون "عبر(رئيس الوزراء جونسون) عن إدانة المملكة المتحدة للهجمات وقال إنها تقف مع السعودية وملتزمة بأمنها".

وأضاف المتحدث: "أشار الزعيمان إلى الحاجة للوقوف على حقيقة ما حدث وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الرد الجماعي على الهجوم وشجع ولي العهد السعودي على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين".

وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت عودة إنتاج النفط في المنشآت المستهدفة بكامل الطاقة.

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