برشلونة يتعادل سلبيا مع بروسيا دورتموند.. ورويس يهدر ركلة جزاء ..فيديو

فشل فريق برشلونة في حصد أول 3 نقاط له على مضيفه بروسيا دورتموند، بالجولة الأولى ضمن مواجهات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.





ونجح تير شتيجن فى التصدي لضربة جزاء ببراعة في الدقيقة 57 وحرم رويس من تسجيل الهدف الأول.





وسيطر فريق برشلونة على مجريات المباراة التي احتضنها ملعب "سيجنال أدونا بارك" بدورتموند الألمانية في نتيجة وصلت إلى 62%.





وتواجد ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء برشلونة للمرة الأولى خلال الموسم الجاري، بعد فترة غياب طويلة امتدت منذ فترة الإعداد، بسبب الإصابة.





ويتكون تشكيل برشلونة من:





تيرشتيجن، سيميدو، بيكيه، لنجليه، ألبا، بوسكيتس، دي يونج، أرثر، فاتي، جريزمان، سواريز.





كما أعلن لوسيين فافر المدير الفني لبروسيا دورتموند عن تشكيل فريقه حيث جاء كالاتي:



