وزير الخارجية الإريتري يشكر مصر على دعم بلاده في المحافل الدولية .. صور

أقامت الحكومة الإريترية حفل توديع للسفير ياسر هاشم، سفير مصر في أسمره، بحضور غالبية وزراء الحكومة الإريترية إلى جانب المستشار السياسى للرئيس الإريتري، ومعظم السفراء المعتمدين لدى إريتريا.



وألقى السفير هاشم كلمة بهذه المناسبة، أكد فيها على خصوصية العلاقات بين البلدين، معبّرًا عن شكره للرئيس الإريتري أسياس أفورقي والحكومة والشعب الإريتريين على الدعم والتعاون اللذين لاقاهما خلال فترة عمله في أسمره.



ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية الإريتري خلال الحفل عن ارتياحه تجاه المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، مقدمًا الشكر على الدعم الذي قدمته مصر لبلاده داخل المحافل الدولية المختلفة.