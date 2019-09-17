إسعاد يونس توضح السبب وراء رفضها العمل مع توفيق عبد الحميد

قالت الفنانة اسعاد يونس إنها لم تشارك مع الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، فى اى عمل مشترك.



وكشفت، اسعاد يونس السبب وراء رفضها العمل مع توفيق عبد الحميد في مسرحية للمسرح القومي فقالت، : " انا دخلت القومي على كتف الفنان الراحل عبد الحليم حافظ" .



وأضاف الفنان توفيق عبد الحميد خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، أنه لم تتجتمع بإسعاد فى اى عمل رغم عرض اوراق مسلسل عليها كان يجمعهم ولكن رفضت.



وبعد سنوات من الغياب عن الظهور الفنى والإعلامى، حل الفنان توفيق عبد الحميد ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، وتناول الحوار جوانب عديدة في مسيرة "عبد الحميد" المهنية والشخصية، وأسباب غيابه عن الساحة الفنية منذ عام 2010، وكذلك ذكرياته فى المجال الفنى.

