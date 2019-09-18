بركات يكشف سبب طرده من حسام البدري في غرفة لاعبي النادي الأهلي.. فيديو

كشف محمد بركات نجم النادي الأهلى السابق، عن موقف طريف أجبر حسام البدرى، المدير الفنى السابق للأهلى على طرده من غرفته، خلال تواجد الثنائى فى القلعة الحمراء.





وأضاف "بركات" فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على قناة الأهلى أمس الثلاثاء قائلاً: "ذات مرة طلب حسام البدرى الاجتماع باللاعبين الكبار فى النادى الأهلى، وحضر البدرى للاجتماع بـ"شبشب حمام"، وبعد وقت طويل من المحاضرة بمنتهى الجدية فاجأته قائلاً: بص يا كوتش أنا مش متقبل منك حاجة يا كابتن حسام بالبتاع اللى انت لابسه فى رجلك ده".





تابع بركات: "حينها اضطر البدرى لطردى من غرفة الاجتماع حيث وجد ردى لا يتناسب مع جدية الموقف".



