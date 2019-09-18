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رياضة

بركات يكشف سبب طرده من حسام البدري في غرفة لاعبي النادي الأهلي.. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:24 ص
حسام البدري ومحمد
حسام البدري ومحمد بركات
محمد رشاد
كشف محمد بركات نجم النادي الأهلى السابق، عن موقف طريف أجبر حسام البدرى، المدير الفنى السابق للأهلى على طرده من غرفته، خلال تواجد الثنائى فى القلعة الحمراء.

وأضاف "بركات" فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته على قناة الأهلى أمس الثلاثاء قائلاً: "ذات مرة طلب حسام البدرى الاجتماع باللاعبين الكبار فى النادى الأهلى، وحضر البدرى للاجتماع بـ"شبشب حمام"، وبعد وقت طويل من المحاضرة بمنتهى الجدية فاجأته قائلاً: بص يا كوتش أنا مش متقبل منك حاجة يا كابتن حسام بالبتاع اللى انت لابسه فى رجلك ده".

تابع بركات: "حينها اضطر البدرى لطردى من غرفة الاجتماع حيث وجد ردى لا يتناسب مع جدية الموقف".

ويحظى الزئبقى محمد بركات بجماهيرية عريضة وتاريخ كبير مع النادى الأهلى، حيث حصل مع المارد الأحمر على عدد كبير من البطولات هى 7 ألقاب دوري، ولقبين في كأس مصر، 5 ألقاب في السوبر المصري، و4 في دوري أبطال أفريقيا و3 في السوبر الأفريقي، إضافة إلى لقب وحيد مع المنتخب هو بطولة أمم أفريقيا 2006.

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