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أخبار العالم

الانتخابات الإسرائيلية.. بيني جانتس يلمح إلى تقدمه على نتنياهو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:33 ص
نتنياهو - جانتس
نتنياهو - جانتس
قسم الخارجي
ألمح زعيم تحالف "كاحول - لفان"، بيني جانتس، منافس نتنياهو الرئيسي في انتخابات الكنيست إلى تقدمه على حزب الليكود بزعامة نتنياهو.

وقال بيني جانتس: "سأنتظر إعلان النتائج الرسمية لكن الأمور تشير إلى أننا أنجزنا مهمتنا"، وفقًا لوكالة رويترز.

وأوضح بيني جانتس أنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك في خطاب أشاد خلاله بأداء حزبه أزرق أبيض في الانتخابات.

وأظهرت استطلاعات آراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أن حزب أزرق أبيض متقدم أو متعادل مع حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو في انتخابات متقاربة للغاية.

يأتي ذلك بعد إغلاق صناديق الاقتراع في وقت تتصدر فيه إقامة تحالف كاحول لافان نتائج استطلاعات الرأي بفارق ضئيل عن منافسه الليكود بزعامة نتنياهو.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الكنيست نحو 63.7%,

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