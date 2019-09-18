الشرقية للدخان تفوز بالدرع العام للشركات

حصل فريق الشرقية للدخان علي الدرع العام لبطولة الجمهورية للشركات رقم 52 للعام الـ17 علي التوالي تتصدر الشركة الشرقية للدخان وتحتفظ بالدرع العام.





وتسلم الدرع هاني أمان العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان والرئيس الشرفي للنادي الرياضي.





من جانبه أشاد هاني أمان خلال حفل الختام بجدارة فرق الشركة وما تحقق من إنجازات خلال المشاركة في بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد.





وتابع هاني أمان: نادي الشركة شارك في 115 لعبة رياضية وحصلت الشركة علي أربعة كؤوس العمومي والرواد والثقافية والمعاقين.



