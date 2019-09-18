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رياضة

ناصر الفكرية يواجه ديرمواس وديا الأحد استعدادا للقسم الثالث

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:04 ص
صدى البلد
مالك خالد
قرر الجهاز الفني لنادى ناصر الفكرية بقيادة سيد حسين، خوض مباراة وديه أمام فريق ديرمواس ، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد من دوري القسم الثالث.

ومن المقرر أن تقام تلك المواجهة الودية أمام فريق ديرمواس عصر الأحد المقبل على ملعب الفريق الضيف ، وذلك ضمن وديات الفريق للتجهيز للموسم الجديد.

ويسعي الجهاز الفنى لنادى ناصر الفكرية للاطمئنان على كل اللاعبين بالفريق والصفات الجديدة التي تم ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان فريق نادى ناصر الفكرية قد خسر وديه من المنيا 0-2 يوم الاثنين الماضي، ضمن استعداداته لدوري القسم الثالث.

ويقود فريق نادى ناصر الفكرية فنيا سيد حسين والد اللاعب حسين السيد لاعب الأهلي .

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