مقاتلات 5 دول ترافق طائرتي تو 160 روسيتين فوق بحر البلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن مقاتلات تابعة لـ 5 دول، رافقت، على مراحل منفصلة، قاذفتين استراتيجيتين من طراز "تو 160" تابعتين لسلاح الجو الروسي، خلال رحلتهما فوق بحر البلطيق.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن الوزارة إن الرحلة استغرقت 7 ساعات، وعادت الطائرتان إلى قاعدتهما بعد إنجاز الرحلة التي التزمت قاذفتا القنابل والصواريخ الروسيتان خلالها بقواعد الطيران الدولية.



ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يُظهر تحليق طائرتي "تو-160" فوق بحر البلطيق، وقالت: "في مراحل معينة من الرحلة، رافقت القاذفتين بعيدتي المدى، مقاتلات من طراز F-16 تابعة للقوات الجوية البلجيكية والدنماركية والبولندية، ومن طراز F-18 تابعة للقوات الجوية الفنلندية، وJAS-39 Gripen تابعة للقوات الجوية السويدية".