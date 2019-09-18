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أخبار البلد

بعد انضمام السعودية له.. تعرف على مهام التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:06 ص
وزارة الدفاع السعودية
وزارة الدفاع السعودية
محمد وديع
أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.

وبحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية، فإن هذا التحالف الدولي يهدف إلى حماية السفن التجارية وتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

يأتي انضمام المملكة لهذا التحالف الدولي لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.
بعد انضمام السعودية له.. تعرف على مهام التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

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