شاهدي.. نانسي عجرم بـ قميص ستان من داخل منزلها

شاركت نانسي عجرم صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بإطلالة هادئة ورقيقة.





وظهرت نانسي عجرم بـ قميص ستان رمادي اللون وبنطلون جينز ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت بقرط رقيق، وكان شعرها البني منسدلًا على كتفيها.





ووضعت نانسي ميكب خفيف يناسب إطلالتها وأبرزت جمال عينيها بالايشادو وأحمر شفاه باللون الروز ووضعت طلاء أظافر باللون الأسود، مما نال إعجاب متابعيها، وعلق أحد المتابعين قائلًا: "إيه الجمال دا".



