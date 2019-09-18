مفاجأة.. روحاني قد يغيب عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا السبب

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء اليوم الأربعاء، أن الرئيس حسن روحاني قد يلغي مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري، إذا لم تصدر الولايات المتحدة تأشيرات سفر له ولوزير الخارجية في غضون الساعات القليلة المقبلة.



وقالت الوكالة: "من المرجح أن تلغى الزيارة إذا لم تصدر التأشيرات الخاصة بهما خلال الساعات القليلة المقبلة".



يأتي ذلك مع تهديد الولايات المتحدة بعدم إصدار التأشيرات إلى المسئولين الإيرانيين، بسبب فرض عقوبات عليهم.