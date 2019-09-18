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برلمان

المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين .. مقترح برلماني لحذف ساكني الأحياء الراقية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:10 ص
بطاقات التموين
بطاقات التموين
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة، بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح لحذف الفئات التي تسكن في أحياء راقية من بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هذه الفئات يعيشون في شقق يتعدى سعرها المليون جنيه، وهذا دليل كافِ لـ تصنيفهم ضمن غير مستحقي الدعم.

واستثنى النائب سمير البطيخي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الفئات التي تسكن في الأحياء الراقية بغرض العمل فقط، وليست إقامة دائمة، مؤكدًا ضرورة إدخال هذا المقترح ضمن المحددات، التي يتم على أساسها الاستبعاد من بطاقات التموين.

فئات مستبعدة من التموين 

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن سبب اقتراحه استبعاد قاطني المناطق الراقية من بطاقات التموين، هي الأعداد الكبيرة التي كانت تحصل على الدعم قبل تنقية بطاقات التموين، والتي تخطت 70 مليون مواطن.

وتستعد الحكومة لوضع محددات تستهدف غير المستحقين لإستبعادهم من بطاقات التموين خلال المرحلة الخامسة من خلال 12 محددًا وهي:

1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.

2- الأسرة التي لديها أكثر من 3 سيارات.

3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

6- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

10 – الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.

11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

12- الأسرة لديها مهنة عليا.

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