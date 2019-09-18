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برلمان

تعرف على شروط استبعاد المسافرين للخارج من بطاقات التموين

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:18 م
بطاقات التموين
بطاقات التموين
عبد الرحمن سرحان
قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه مع كل المعايير التي أعلنت عنها الحكومة والمقرر تطبيقها أيضًا ضمن المرحلة الخامسة، لتصفية بطاقات التموين من غير مستحقي الدعم.

وأضاف النائب حسن السيد السيد، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه مع استبعاد المسافرين خارج البلاد لأكثر من 6 أشهر من بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن استبعاده لن يكون هو فقط، وإنما يشمل ذلك الأسرة أيضًا.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن شروط استبعاد المسافر خارج البلاد هي أن تتعدى مدة السفر 6 أشهر كما سبق الإشارة، إلى جانب التأكد من حصول المسافر على عقد عمل مستديم.

وتستعد الحكومة لوضع محددات تستهدف غير المستحقين خلال المرحلة الخامسة من خلال 12 محددًا وهي:

1- استهلاك الكهرباء للأسرة من 1000 كيلو وات شهريًا.

2- الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات.

3- الأسرة لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.

4- الأسرة لديها ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه.

5- الأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

6- الأسرة لديها حيازة زراعية أكثر من 15 فدانا.

7- الأسرة لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.

8- استهلاك الموبايل للأسرة أكثر من 800 جنيه.

9- الأسرة لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.

10 – الأسرة لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه فأكثر شهريًا.

11- الأسرة لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.

12- الأسرة لديها مهنة عليا.

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