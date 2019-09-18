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أخبار العالم

بعد هجمات أرامكو.. ترامب يفرض عقوبات كبيرة على إيران

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:20 م
ترامب يفرض عقوبات
ترامب يفرض عقوبات كبيرة على إيران
دعاء أبوهشيمة
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم فرض 'زيادة كبيرة' في العقوبات على إيران، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الهجوم الأخير على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية، قال ترامب: "لقد أصدرت تعليمات إلى وزير الخزانة بزيادة العقوبات بشكل كبير على إيران".

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، طهران بالضلوع في الهجوم على منشأتي نفط سعوديتين تابعتين لشركة أرامكو.

وكتب بومبيو على تويتر: "ليس هناك دليل على أن الهجوم شن من اليمن»، مضيفا أن إيران شنت هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية".

وأضاف: ندعو كل الدول إلى التنديد بشكل علني وقاطع بهجمات إيران.

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