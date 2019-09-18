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فن

نبيلة عبيد: تكريمي في الإسكندرية جاء في وقته المناسب

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 04:09 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة نبيلة عبيد عن رايها فى تكريمها بمهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، مؤكدة انه جاء في الوقت المناسب، معربة عن تمنياتها في أن تكون دورة مختلفة وتحقق اهدافها.

وقالت نبيلة عبيد لـ "صدى البلد": "لا يمكن أن اعتب على أحد في تأخر اختياري للتكريم في أي مهرجان، والأهم بالنسبة لي في هذا التكريم مدى تأثيره على ذاتي، حيث منحني دفعة قوية للعودة من جديد الى الساحة السينمائية والدرامية، فضلا عن احساسى بالتقدير لمجهودى وتاريخى الفني".

وأضافت نبيلة عبيد: "أتصور أنها فرصة جيدة لألتقى بثقافات سينمائية مختلفة، وأشعر بأننى أصبحت رمزا لحوار هذه الثقافات السينمائية التى تتجدد كل عام فى مهرجان الإسكندرية، وسعيدة لكون اسمي أصبح محفورًا في سماء مدينة الإسكندرية ومهرجانها السنوي".

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