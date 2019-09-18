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أخبار العالم

مصرع نحو 27 طفلا جراء حريق بمدرسة داخلية في ليبيريا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:58 م
حريق
حريق
أ ش أ
لقي ما لا يقل عن 27 طفلا مصرعهم في ليبيريا جراء نشوب حريق في مدرسة داخلية خارج العاصمة مونروفيا.

وذكر المتحدث باسم الشرطة موسز كارتر - حسبما نقلت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية - أن الحريق نشب ليلا، وأن طالبين اثنين نجيا من الحريق ويتلقيان العلاج حاليا في المستشفى.

ومن جانبه، أعرب رئيس ليبيريا جورج ويا، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، عن حزنه إزاء الحادث، قائلا "إن أسر الضحايا والبلاد بأسرها تمر بوقت عصيب".

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